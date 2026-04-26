Il sindaco uscente si trova sotto pressione in vista delle prossime elezioni comunali, con due candidati che hanno annunciato la propria candidatura. Da un lato, il rappresentante del Partito Democratico, sostenuto da alcuni membri del centrosinistra, dall’altro, un outsider che ha ottenuto una sorpresa nelle ultime settimane. La competizione si concentra sulla scelta del candidato, mentre i sostenitori si preparano a sostenere le rispettive candidature nelle settimane a venire.

Partito democratico per Dario Romano sindaco Massimo Barocci, Margherita Angeletti, Luca Angeloni, Altivano Barchiesi, Mauro Bari, Simonetta Bucari, Gennaro Campanile, Anna Paola Fabri, Giorgio Gregorini, Riccardo Mandolini, Giovanni Margiotta, Elena Mencarelli, Ezio Micciarelli, Rayane Moustamsik, Alessandra Olivetti, Marco Papa, Alessandro Pettinari, Rodolfo Piazzai, Mauro Pierfederici, Cecilia Riginelli, Eugenia Sebastianelli, Luca Sebastianelli, Francesco Spinozzi, Paola Via. Senigallia Cambia – Cambia Senigallia Lion Marco, Anderlini Francesca, Bernacchia Tommaso, Cerri Serena, D’Adderio Alberto, Di Paola Alessandro, Diop Anna,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco uscente Olivetti insidiato da Dario Romano e dalla sorpresa Marco Binci

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