Il sindaco ai bimbi delle elementari | Non eseguite ‘Bella ciao’ è divisiva Protestano le maestre e la dirigente

Durante le celebrazioni del 25 aprile a Monterosso Grana, il sindaco ha chiesto ai bambini delle elementari di non cantare “Bella Ciao” durante la cerimonia al monumento ai Caduti, definendola una canzone troppo “divisiva”. La decisione ha suscitato proteste da parte delle maestre e della dirigente scolastica, che hanno criticato la scelta e l’assenza di un confronto pubblico sulla questione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla partecipazione delle scuole alle commemorazioni ufficiali.

Durante le celebrazioni del 25 aprile a Monterosso Grana, il sindaco ha invitato a non eseguire Bella Ciao durante la cerimonia ufficiale al monumento ai Caduti, definendola una canzone ormai “divisiva” alla luce delle recenti polemiche politiche nazionali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Il 25 aprile del centrodestra: Forza Italia Giovani sfila con l’Anpi, sindaco leghista canta «Bella ciao» Il sindaco leghista applaude "Bella Ciao" nel giorno della festa della LiberazioneIl 25 aprile nel comune di Noventa Padovana è stato anticipato da diverse polemiche legate soprattutto alle dichiarazioni del generale Roberto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il sindaco ai bimbi delle elementari: Non eseguite 'Bella ciao', è divisiva. Protestano le maestre e la dirigente; Il sindaco agli alunni: Non cantiamo Bella Ciao, è divisiva. E la scuola protesta: È censura; Lepore, cena con 800 sostenitori all’Arci Benassi. Un affetto che mi rincuora; Il parco di via Dei Ronchi. Festa coi bimbi della materna per la riqualificazione verde. A Monterosso Grana il sindaco impedisce ai bambini di cantare Bella Ciao: È censuraNon c'è una legge che obbliga a cantarla si difende il primo cittadino. Le maestre: Siamo lontani dalla libertà di espressione che vogliamo insegnare ai nostri ragazzi ... cuneodice.it Il sindaco agli alunni: Non cantiamo Bella Ciao, è divisiva. E la scuola protesta: È censuraNel giorno della Festa della Liberazione, il sindaco invita i bambini delle Elementari a non cantare Bella Ciao. Motivo: Non è opportuno che entriamo anche noi nelle polemica politica dopo quanto a ... msn.com CASO "BELLA CIAO" A MANFREDONIA, militari lasciano la piazza durante il canto dei partigiani - facebook.com facebook . @HellasVeronaFC | Infortunio per Bella-Kotchap: al suo posto Sammarco inserisce Valentini x.com