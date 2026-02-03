camaiore ammazzagrandi il seravezza sa sporcarsi

Il Camaiore batte il Seravezza e rompe il tabù del Comunale. La squadra di casa vince in casa dopo aver già sconfitto i rivali in trasferta e si conferma come una vera “spacca grandi” in questa stagione di Serie D. La partita si è giocata con intensità, e il risultato cambia gli equilibri della classifica, dando più fiducia ai padroni di casa.

In Serie D il Camaiore in un colpo solo sfata il tabù Comunale (in questa stagione ci aveva vinto prima solo nel derby d’andata col Seravezza del 5 ottobre) e si conferma "ammazzagrandi". I bluamaranto, che da neo-promossi hanno l’obiettivo della salvezza (magari evitando i playout), si sono tolti lo sfizio incredibile di battere il Siena, il Prato (sia all’andata sia al ritorno) ed ora il Grosseto. Proprio la capolista, corazzata assoluta di questo girone E, in campionato ha fatto solo un punto (dei suoi 53 che ha in classifica) contro il Camaiore, che invece dei 26 che ha (di cui 17 fatti nelle 9 gare del dopo Cristiani, con Turi in panchina) ben 4 li ha presi al grifone tra andata (1-1) e ritorno (1-0). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nella 19ª giornata di Serie D, seconda del girone di ritorno, il Testacoda per il Seravezza e Camaiore si presenta con sfide diverse.

Oggi si disputano le gare della 21ª giornata nel girone E di Serie D, quarta di ritorno.

Colpaccio Camaiore, bene il Seravezza, cade il GhiviborgoColpaccio del Camaiore nel girone E di serie D che ha sfatato il tabù del comunale riuscendo a vincere dopo 118 giorni una partita importante per la salvezza superando addirittura 1-0 la capolista Gr ... noitv.it

Seravezza – Camaiore di serie D si gioca alle 17 al Buon RiposoAppuntamento con il derby di categoria domenica (8 febbraio): variazione resa necessaria per motivi organizzativi e logistici ... luccaindiretta.it

