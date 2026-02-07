Seravezza-Camaiore cresce l’attesa Il Viareggio deve vincere a Larciano

La domenica di calcio in Versilia si riscalda, con il derby tra Seravezza e Camaiore che attira l’attenzione di tutti. Il Viareggio ha bisogno di una vittoria a Larciano per non perdere terreno in classifica. Le partite di oggi promettono emozioni e scontri importanti, anche nelle categorie inferiori.

La domenica del calcio versiliese ha ovviamente come piatto forte l’attesissimo derby di Serie D Seravezza-Camaiore ma anche nelle categorie inferiori le partite interessanti non mancano di certo. Vediamo allora nel dettaglio tutto il programma di domani per le “nostre“ con tanto di designazioni arbitrali. Serie D (23ª giornata). È la sesta di ritorno. Si gioca, come noto, alle 17 e non alle 14.30 domani al “Buon Riposo“: il posticipo d’orario si è reso necessario per un torneo giovanile al mattino e mancavano i tempi logistici per pulizia e riorganizzazione degli spogliatoio e degli spazi interni allo stadio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

