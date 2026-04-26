Questo pomeriggio, il sardo Sanna sarà presente in tribuna, come di consueto, ma con una sensazione diversa rispetto alle precedenti occasioni. La sua presenza è segnata dall’attenzione e dalla partecipazione, mentre il suo cuore batterà in modo particolare. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata, ma l’atmosfera è carica di attesa e di emozione. La partita si svolgerà in un impianto sportivo affollato, con tifosi che seguono con passione.

di Andrea Lorentini Questo pomeriggio sarà al suo solito posto in tribuna con il cuore che batterà in maniera diversa dalle altre volte. Un po’ perché sarà la partita che potrebbe regalare all’ la promozione in B, un po’ perchè dall’altra parte ci sarà la Torres che deve ancora salvarsi. Francesco Sanna, sassarese, ma aretino d’azione vivrà i novanta minuti del Comunale con un’emozione speciale. Centrocampista, in maglia amaranto tre campionati, dal ‘76 al ‘79, in serie C per un totale di 84 presenze e 4 gol. Terminata la carriera ha scelto di vivere nella nostra città dove ha aperto un’attività commerciale. Cresciuto nel settore giovanile della Torres, ha esordito tra i professionisti con i sardi prima di approdare all’ombra di San Cornelio, appena diciottenne, portato dall’allora direttore sportivo Giuliano Sili.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il sardo Sanna e l’amaranto: "Testa e cuore per vincere"

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