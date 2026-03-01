Arezzo-Ravenna 1-1 | il big match lascia gli amaranto in testa a +7 con una gara in meno

Nella partita tra Arezzo e Ravenna, terminata 1-1, entrambe le squadre hanno ottenuto un punto. L'incontro si è concluso con il pareggio, mantenendo i padroni di casa in testa alla classifica con sette punti di vantaggio su Ravenna, che ha una partita in meno da giocare. Nei minuti finali, Viviani ha colpito un palo che ha sfiorato il gol, lasciando un senso di rimpianto.

Arezzo, 1 marzo 2026 – Arezzo e Ravenna si dividono la posta in palio e, tutto sommato, va bene così, anche se il palo di Viviani a tempo scaduto grida vendetta. Gli amaranto se la sono vista brutta dopo il vantaggio degli ospiti con il rigore di Fischnaller, ma la grande reazione nell’ultima mezz’ora è valsa un pari meritato che tiene sia i romagnoli che l’Ascoli a sette punti di distanza con una gara in meno. Bucchi non cambia e all’inizio ripropone il 4-3-3 con i rientranti Gilli e Chiosa al centro della difesa e il resto dell'undici corsaro a Gubbio. La partita è maschia fin dalle prime battute, con colpi proibiti o quasi. Il primo tiro verso lo specchio è di Chiosa dopo sette minuti ma la sfera esce a lato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Giornata amaranto per il big match con il Ravenna. Come e dove acquistare i bigliettiIl primo marzo al Comunale lo scontro diretto fra l'Arezzo e la seconda in classifica.

Arezzo da record: espugnato anche Gubbio, amaranto a +7 verso il big match

