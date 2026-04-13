Colleferro Sanna lancia Calamita | Il nostro obiettivo è vincere al primo turno Io sarò il garante dell' Alleanza

A Colleferro si avvicinano le elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio. Il candidato Sanna ha presentato il suo progetto chiamato Calamita, dichiarando che mira a ottenere la vittoria già al primo turno. Ha inoltre affermato che sarà il garante dell'Alleanza, unendo le forze politiche in vista del voto. La città si prepara alla campagna elettorale in un clima di attesa.

Si scaldano i motori in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Colleferro, importante cittadina a sud della provincia di Roma. Lo scorso sabato 11 aprile, in una Piazza Mazzini gremita, è stata presentata ufficialmente la candidatura a sindaco di Giulio Calamita, sostenuto da.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Colleferro. Il Consigliere comunale d’opposizione (Fi) Fabio Patrizi risponde al Sindaco Sanna a proposito dell’Ospedale “L.P. Delfino”…Cronache Cittadine COLLEFERRO – Con riguardo al comunicato inviatoci dal Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna, relativo all’inaugurazione dei nuovi... Benzema sfida Ronaldo: "Sarò io a vincere" dopo l'arrivo all'Al-HilalLo spostamento del baricentro del calcio d’élite verso l’Arabia Saudita ha aperto una nuova cornice per Benzema e Ronaldo, due icone che continuano a...