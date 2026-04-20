Salone del Mobile Sala sorpreso | Immaginavo flessione di visitatori invece ci sono tanti turisti

Il Salone del Mobile di Milano si apre con un afflusso di visitatori superiore alle aspettative, nonostante le tensioni internazionali che hanno influenzato il settore dei viaggi. La presenza di numerosi turisti si registra già dall'inizio della settimana, sorprendendo gli organizzatori e contrastando le previsioni di una diminuzione dei partecipanti. L’evento, in programma da lunedì 20 aprile, si conferma come uno dei principali appuntamenti del settore.

Tensioni internazionali crescenti (con evidenti ripercussioni sui viaggi),ma è già consistente il flusso di visitatori in arrivo a Milano per la settimana del Salone del Mobile (che inizia proprio lunedì 20 aprile).Un dato che “è un po' sorprendente”, ha confessato il sindaco Giuseppe Sala a Sky.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

Boom di turisti a Milano per il Salone del Mobile, indotto da 255 milioni di euro: ma a spendere sono gli stranieriSecondo i dati diffusi da Confcommercio, a trainare la spesa - in occasione del Salone del Mobile a Milano - sarebbero i visitatori stranieri (62,4%).

Boom di turisti al Trasimeno: "Tanti visitatori italiani con la formula del last minute"Il comprensorio del Trasimeno archivia le festività pasquali con un bilancio decisamente positivo, segnando un avvio di stagione incoraggiante.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il Salone del Mobile in città; Cosa vedere a Milano durante il Salone del Mobile 2026: 10 grandi protagonisti della kermesse ci svelano i loro posti preferiti; Salone del Mobile 2026: gli appuntamenti moda imperdibili del Fuorisalone; Il Best of del Salone del Mobile 2025: la nostra selezione dopo la visita.

Salone del Mobile 2026: gli appuntamenti beauty del Fuorisalone da non perdereAnche il mondo della bellezza si conferma protagonista di questa edizione del Fuorisalone. In programma tante le installazioni, i progetti e gli eventi firmati da molti brand beauty. Che noi abbiamo r ... vanityfair.it

Salone del Mobile, scatta il piano sicurezza: zone a vigilanza rafforzata e allontanamenti immediatiDurante la riunione il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha affrontato anche le problematiche sorte a Sesto San Giovanni ... milanotoday.it

Settimana PAZZA Siamo in fiera Milano, salone del Mobile dobbiamo fare spazio alle novità SCONTI FINO 70% SPEDISCO IN TUTTO IL MONDO WHATSAPP 339 65 81 904 VIA BORGHESANO LUCCHESE 37 APERTO DOMENICA POMERIGG - facebook.com facebook

Quali saranno gli espositori al Salone del Mobile 2026 I principali nomi x.com