Salone del Mobile e Design week con Trenord biglietti speciali per fiera ed eventi

Durante la Design Week e il Salone del Mobile, Trenord offre biglietti speciali per permettere ai visitatori di raggiungere facilmente le location degli eventi e delle esposizioni. Questa iniziativa riguarda tutti i treni della regione, consentendo di spostarsi tra le diverse zone della Lombardia in modo più comodo e conveniente. I biglietti sono disponibili sia per il trasporto verso le aree espositive che per gli spostamenti tra gli eventi del Fuorisalone.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Operazione della Guardia di Finanza contro un giro di prostituzione di lusso nel cuore della. Aggressione e rapina in zona stazione Centrale a Milano, presa la banda dell’orologio Un pedinamento. Donna bloccata in ascensore per mezzo chilo di droga incastrato nell’intercapedine Quello che sembrava un.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Salone del Mobile e Design week, con Trenord biglietti speciali per fiera ed eventi Notizie correlate Salone del Mobile e Fuorisalone: Brera Design District presenta la 17ª edizione della Brera Design WeekAnche quest’anno Brera si configura come un laboratorio urbano diffuso e si afferma come uno degli epicentri del design internazionale In occasione... Al Salone del Mobile in treno: biglietti a prezzi speciali (anche a meno di 5 euro)Con Trenord al Salone del Mobile: il treno collega appassionati, curiosi e addetti del settore al più importante appuntamento internazionale per la... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Salone del Mobile e Fuorisalone 2026: guida alla Milano Design Week; Salone del Mobile 2026: focus sul design tra mercato, imprese e modelli dell’abitare; Salone del Mobile 2026: gli appuntamenti moda imperdibili del Fuorisalone; Salone del Mobile, Sala sorpreso: Immaginavo flessione di visitatori, invece ci sono tanti turisti. Al via il Salone del Mobile, Romani: «La Lombardia è l’hub mondiale di idee e talenti»Inaugurata a Rho Fiera la 64ª edizione della kermesse internazionale. Il Presidente del Consiglio regionale sottolinea il primato lombardo: una filiera da 10,6 miliardi di euro che guida l'export glob ... varesenews.it Milano, al via il Salone del Mobile 2026, gli eventi da non perdereAttraversando una nuova scala di progetto, Salone Raritas. Curated icons, unique objects, and outsider pieces, in programma al Padiglione 9, aprirà una lanterna architettonica su un universo paralle ... tg24.sky.it Corriere della Sera. . Giorgia Meloni al Salone del mobile di Milano per l'inaugurazione. Folla di cronisti per lei e scappa anche la battuta: «Io giovane, guardate come mi avete ridotto...». Video di Nino Luca - facebook.com facebook Visita al Salone Internazionale del Mobile: il mio punto stampa x.com