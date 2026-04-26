Atletica Schwazer a 41 anni vince a Francoforte con il record italiano

A 41 anni, l'atleta italiano ha conquistato la maratona di marcia a Francoforte, stabilendo il nuovo record nazionale sulla distanza dei 42,195 chilometri. La gara si è svolta nella città tedesca, dove ha ottenuto una vittoria significativa, confermando la sua presenza di rilievo nel settore dell’atletica. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, segnando un risultato importante per la disciplina.

Roma, 26 apr. (askanews) – Impresa di Alex Schwazer che, a 41 anni, torna protagonista e conquista la maratona di marcia a Francoforte stabilendo il nuovo record italiano sulla distanza dei 42,195 chilometri. L’altoatesino si impone con il tempo di 3h01’55?, migliorando nettamente il precedente primato nazionale e confermandosi competitivo anche nella nuova specialità introdotta nel programma internazionale. La gara, disputata in Germania e valida per i campionati tedeschi, vede Schwazer dominare dall’inizio alla fine, lasciando gli avversari a distanza e chiudendo in solitaria al traguardo. Il suo tempo abbassa di circa due minuti il limite precedente e rappresenta uno dei migliori crono stagionali a livello mondiale.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Schwazer pazzesco: impresa a 41 anni. Fa il record italiano nella maratona di marcia a FrancoforteImpresa di Alex Schwazer a 41 anni: vittoria e record italiano nella maratona di marcia (42,195 km). Leggi anche: Impresa di Alex Schwazer: vince la maratona in Germania e firma il nuovo record italiano a 41 anni Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Atletica: Schwazer vince la maratona di marcia con record italiano; Trofeo Universitario a Urbino: Elisabetta Vandi sotto gli 1’30 sui 600. Schwazer pazzesco: impresa a 41 anni. Fa il record italiano nella maratona di marcia a FrancoforteL'altoatesino, allenato dall'ex ciclista Pozzovivo, stravince in Germania nella nuova specialità col tempo di 3h01'55, battendo di quasi due minuti il primato che apparteneva ad Andrea Agrusti ... gazzetta.it Alex Schwazer fa l’impresa a 41 anni: vince la maratona di marcia col record italiano da omologareAlex Schwazer ha vinto la maratona di marcia a Kelsterbach, vicino Francoforte, con il tempo di 3:01:55. È la miglior prestazione italiana sulla nuova distanza dei 42,195 km, ma il record sarà ... fanpage.it Due imprese storiche nell’atletica: Sawe stabilisce il nuovo record mondiale maschile nella maratona, mentre Schwazer segna un primato nazionale nella marcia a lunga distanza - facebook.com facebook Sawe infrange la barriera delle 2 ore nella maratona di Londra e riscrive la storia dell'atletica leggera x.com