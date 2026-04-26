Atletica Schwazer a 41 anni vince a Francoforte con il record italiano

Da ildenaro.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A 41 anni, l'atleta italiano ha conquistato la maratona di marcia a Francoforte, stabilendo il nuovo record nazionale sulla distanza dei 42,195 chilometri. La gara si è svolta nella città tedesca, dove ha ottenuto una vittoria significativa, confermando la sua presenza di rilievo nel settore dell’atletica. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, segnando un risultato importante per la disciplina.

Roma, 26 apr. (askanews) – Impresa di Alex Schwazer che, a 41 anni, torna protagonista e conquista la maratona di marcia a Francoforte stabilendo il nuovo record italiano sulla distanza dei 42,195 chilometri. L’altoatesino si impone con il tempo di 3h01’55?, migliorando nettamente il precedente primato nazionale e confermandosi competitivo anche nella nuova specialità introdotta nel programma internazionale. La gara, disputata in Germania e valida per i campionati tedeschi, vede Schwazer dominare dall’inizio alla fine, lasciando gli avversari a distanza e chiudendo in solitaria al traguardo. Il suo tempo abbassa di circa due minuti il limite precedente e rappresenta uno dei migliori crono stagionali a livello mondiale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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