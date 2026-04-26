Il riscatto dell’oasi

L’oasi Galbusera Bianca, situata nella Valletta Brianza nel Lecchese, sta attraversando un processo di trasformazione. Il luogo, già noto come spazio di aggregazione, sarà dedicato a mamme e bambini in difficoltà. La ristrutturazione mira a creare un ambiente che favorisca l’inclusione e il supporto per le famiglie di fronte a situazioni di disagio. La riqualificazione prevede interventi di restauro e nuove attività per le persone coinvolte.

L’oasi Galbusera Bianca alla Valletta Brianza, nel Lecchese, rinasce trasformandosi uno spazio sociale dedicato a mamme e bambini in difficoltà. Sembra un racconto da “cronache marziane”: per una volta un antico borgo agricolo, ora abbandonato e inserito in uno scenario naturale fatto di colline e verde tutelati dal Parco del Curone, anziché diventare un resort esclusivo e di lusso, o un residence per pochi privilegiati, si converte in uno spazio di rinascita e riscatto dedicato a nuclei familiari fragili che, qui, saranno aiutati nel loro percorso da una cooperativa di Merate. Sembra davvero qualcosa che non appartiene a questo mondo la vicenda della Galbusera Bianca, almeno al mondo lombardo, in una regione dove il mercato immobiliare ha sì generato ricchezza, ma i cui appetiti tendono sempre a essere insaziabili.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il riscatto dell’oasi Piccoli alberi e verde fra i box del canile Notizie correlate E’ morta Frida, l’asina simbolo dell’Oasi DesiréeÈ morto uno degli animali simbolo dell’Oasi Desirée, il piccolo paradiso nelle campagne di Cannucceto di Cesenatico, dove vengono accuditi centinaia... Impianto fotovoltaico ai Poggini, il Comune punta al riconoscimento dell'interesse comunitario per proteggere l'oasiLa richiesta alla Regione Toscana per evitare la costruzione dell'impianto nell'area che presenta caratteristiche agricole e naturalistiche di pregio... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Il riscatto dell’oasi; Dal disastro Icmesa a oasi. Il trionfo della natura. L’ex terra contaminata è ’custode’ di orchidee. Il riscatto dell’oasiL’oasi Galbusera Bianca alla Valletta Brianza, nel Lecchese, rinasce trasformandosi uno spazio sociale dedicato a mamme e bambini in difficoltà. Sembra un racconto da cronache marziane: per una ... ilgiorno.it Dal disastro Icmesa a oasi. Il trionfo della natura. L’ex terra contaminata è «custode» di orchideeFra i tanti successi dell’area verde si contano due specie del prezioso fiore. Tante le iniziative come i corsi di meditazione e le camminate esplorative. msn.com Parma salvo Scatta il riscatto di Nicolussi e la Juve incassa La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook La Resistenza è anzitutto la storia del riscatto morale dell'Italia, della dignità riconquistata con la lotta al nazifascismo. Fare memoria è una responsabilità, significa difendere la verità, rifiutare ogni ambiguità, custodire ciò che con sangue e sofferenza è stato c x.com