E’ morta Frida l’asina simbolo dell’Oasi Desirée

Frida, l’asina amata dall’Oasi Desirée, è morta a causa di una grave malattia che l’aveva indebolita negli ultimi mesi. La sua scomparsa colpisce profondamente i volontari, che si erano presi cura di lei con dedizione. La piccola residente di Cannucceto, conosciuta per il suo carattere dolce, aveva attirato l’affetto di visitatori e staff. La perdita di Frida rappresenta un momento di tristezza per l’intera comunità dell’oasi.

È morto uno degli animali simbolo dell’Oasi Desirée, il piccolo paradiso nelle campagne di Cannucceto di Cesenatico, dove vengono accuditi centinaia di animali in difficoltà. Lunedì ha smesso di battere il cuore di Frida, l’asina che aveva commosso tantissime persone, con la sua vita fatta di sofferenza e crudeltà, ma anche di donne e di uomini che sanno veramente amare e per un animale sono disposte a fare dei sacrifici. Se questa dolce asina ha vissuto 6 anni, il merito è delle volontarie del centro, dove giunse quattro anni fa in condizioni disperate. Frida viveva in un allevamento di asini da carne dove, a causa di una ferita durante il pascolo, si trovava incapace di alzarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

