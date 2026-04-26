Dal settembre 2026, il territorio di Arcola avrà due asili nido disponibili, con un ulteriore ampliamento previsto nel 2027 che porterà a tre strutture. Questa novità riguarda i lavori in corso per la realizzazione di nuove strutture dedicate alla prima infanzia, in un processo che coinvolge diverse aree del comune. I lavori sono in fase avanzata e si avviano alla conclusione, con l’obiettivo di offrire servizi più capillari per le famiglie del territorio.

Arcola, 26 aprile 2026 – Dal mese di settembre, con l’inizio del prossimo anno scolastico, il territorio Arcola avrà per la prima volta due asili nido e, a partire dal 2027 addirittura tre. Si tratta di nuove opportunità decisamente preziose per le famiglie arcolane con figli piccolissimi, nella fascia tra i 3 mesi e i tre anni di vita: disporre di due nidi già da quest’anno consentirà di poter scegliere l’opzione più comoda. Ma non finirà qua perché, appunto, tempo un anno e aprirà anche il nido al Termo, dove è in corso la ristrutturazione dell’ex centro sociale Bassano. In questo modo tutto il territorio comunale, ossia la frazione di Romito, la parte centrale e commerciale del Ponte e la zona del Termo confinante con Vezzano Ligure e Spezia, offrirà il servizio di un nido nel quartiere.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il punto sui lavori in corso. Un nido in ogni quartiere. Il traguardo si avvicina

Father forced me to marry old man, so I escape with my sick mother , change fate!#chinesedrama

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