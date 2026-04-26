Il punto sui lavori in corso Un nido in ogni quartiere Il traguardo si avvicina
Dal settembre 2026, il territorio di Arcola avrà due asili nido disponibili, con un ulteriore ampliamento previsto nel 2027 che porterà a tre strutture. Questa novità riguarda i lavori in corso per la realizzazione di nuove strutture dedicate alla prima infanzia, in un processo che coinvolge diverse aree del comune. I lavori sono in fase avanzata e si avviano alla conclusione, con l’obiettivo di offrire servizi più capillari per le famiglie del territorio.
Arcola, 26 aprile 2026 – Dal mese di settembre, con l’inizio del prossimo anno scolastico, il territorio Arcola avrà per la prima volta due asili nido e, a partire dal 2027 addirittura tre. Si tratta di nuove opportunità decisamente preziose per le famiglie arcolane con figli piccolissimi, nella fascia tra i 3 mesi e i tre anni di vita: disporre di due nidi già da quest’anno consentirà di poter scegliere l’opzione più comoda. Ma non finirà qua perché, appunto, tempo un anno e aprirà anche il nido al Termo, dove è in corso la ristrutturazione dell’ex centro sociale Bassano. In questo modo tutto il territorio comunale, ossia la frazione di Romito, la parte centrale e commerciale del Ponte e la zona del Termo confinante con Vezzano Ligure e Spezia, offrirà il servizio di un nido nel quartiere.🔗 Leggi su Lanazione.it
Father forced me to marry old man, so I escape with my sick mother , change fate!#chinesedrama
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