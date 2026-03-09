Nuova rotatoria il cantiere si sposta sul lato sud | il punto sui lavori e le modifiche alla viabilità

I lavori per la nuova rotatoria tra le vie Madonna dello Schioppo e Barducci nel quartiere Cervese Sud sono in corso e il cantiere si è spostato sul lato sud. La modifica alla viabilità ha portato a variazioni temporanee, con segnali e deviazioni che interessano gli automobilisti. La realizzazione di questa rotatoria continua a coinvolgere le strade della zona, con il cantiere che si estende nella parte sud del tratto.

Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra le vie Madonna dello Schioppo e Barducci, nel quartiere Cervese Sud Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra le vie Madonna dello Schioppo e Barducci, nel quartiere Cervese Sud. Il cantiere, avviato lo scorso 4 febbraio con l'accantieramento della parte Nord dell'incrocio, entra ora in una nuova fase operativa: a partire da oggi, lunedì 9 marzo, le lavorazioni si sposteranno sul lato Sud dell'intersezione, in corrispondenza dell'incrocio con via Barducci. Questo passaggio consentirà di completare quel settore della rotatoria, con interventi che prevedono la demolizione e la successiva ricostruzione dei marciapiedi, come previsto dal progetto del Comune di Cesena.