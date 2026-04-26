Il punto debole degli Usa… | la strana analisi del think tank cinese

Un think tank cinese ha recentemente analizzato la situazione tra Stati Uniti e Iran nel contesto della guerra in Medio Oriente. Secondo le sue analisi, la Cina sta monitorando con attenzione gli sviluppi nella regione, senza esprimere giudizi, ma fornendo alcune conclusioni sulle implicazioni strategiche di questo conflitto. L'attenzione si concentra sulle possibili ripercussioni e sulle dinamiche coinvolte, senza entrare nel merito di eventuali responsabilità o motivazioni.

La Cina sta osservando con molta attenzione la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Gli analisti militari di Pechino sono già arrivati ad alcune conclusioni strategiche interessanti. Una su tutte: la vera fragilità degli Usa non sarebbe tecnologica ma industriale. Detto altrimenti, la vera difficoltà di Washington sarebbe quella di poter sostenere conflitti prolungati ad alta intensità, dove il consumo di armamenti supera la capacità di rimpiazzo. L’analisi del think tank cinese sugli Usa. Come ha spiegato il South China Morning Post, durante i 39 giorni di guerra prima del cessate il fuoco gli Stati Uniti avrebbero consumato una quantità significativa delle proprie munizioni più avanzate.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Il punto debole degli Usa…": la strana analisi del think tank cinese Ponselku jatuh ke dalam sumur, membangkitkan seekor naga dan membuatku menjadi sangat kaya.#cdrama Notizie correlate Dimissioni e referendum nascondono il vero punto debole del governo Meloni: la cultura magmatica di partenzaNella temperie politica del momento, distratti dai casi Delmastro, Santanchè and co. Leggi anche: Hormuz, petroliera cinese sfida il blocco degli Usa: la nave "Rich Starry" attraversa lo Stretto Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Il punto debole degli Usa…: la strana analisi del think tank cinese; Previsioni Argento: Rimbalzo sopra i 78 $ tra Calo del Petrolio e Dollaro USA più Debole; La debolezza che arma Usa e Iran; Piazza Affari apre debole con le altre Borse europee. Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo che si sono uditi degli spari durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. Anche il vicepresidente JD x.com Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo che si sono uditi degli spari durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. Anche il vicepresidente JD - facebook.com facebook