Hormuz petroliera cinese sfida il blocco degli Usa | la nave Rich Starry attraversa lo Stretto
Una petroliera cinese con bandiera del Malawi ha attraversato lo Stretto di Hormuz, nonostante il blocco imposto dagli Stati Uniti. La nave, denominata
Alta tensione a Hormuz. La petroliera 'Rich Starry', di proprietà cinese e con bandiera del Malawi, ha quasi completato l'attraversamento dello Stretto dopo il blocco imposto dagli Stati Uniti. E' quanto appare dai dati di tracciamento navale del sito MarineTraffic. Il dietro-front e poi il cambio di rotta La nave, lunga 188 metri e larga 29 metri, è partita ieri dall'ancoraggio di Sharjah (Emirati Arabi Uniti) e naviga (velocità 8 nodi) a pieno carico, con un pescaggio segnalato di 11,3 metri, indicando la Cina come destinazione. Ieri aveva fatto dietro-front e rinunciato a uscire dal Golfo Persico, mentre ora sta facendo ingresso nel Golfo dell'Oman.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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Petroliera cinese attraversa lo Stretto di Hormuz dopo il blocco Usa. La 'Rich Starry' è entrata nel Golfo dell'Oman x.com