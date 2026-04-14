Una petroliera cinese con bandiera del Malawi ha attraversato lo Stretto di Hormuz, nonostante il blocco imposto dagli Stati Uniti. La nave, denominata

Alta tensione a Hormuz. La petroliera 'Rich Starry', di proprietà cinese e con bandiera del Malawi, ha quasi completato l'attraversamento dello Stretto dopo il blocco imposto dagli Stati Uniti. E' quanto appare dai dati di tracciamento navale del sito MarineTraffic. Il dietro-front e poi il cambio di rotta La nave, lunga 188 metri e larga 29 metri, è partita ieri dall'ancoraggio di Sharjah (Emirati Arabi Uniti) e naviga (velocità 8 nodi) a pieno carico, con un pescaggio segnalato di 11,3 metri, indicando la Cina come destinazione. Ieri aveva fatto dietro-front e rinunciato a uscire dal Golfo Persico, mentre ora sta facendo ingresso nel Golfo dell'Oman.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, petroliera cinese sfida il blocco degli Usa: la nave "Rich Starry" attraversa lo Stretto

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Petroliera cinese attraversa lo Stretto di Hormuz dopo il blocco Usa. La 'Rich Starry' è entrata nel Golfo dell'Oman x.com