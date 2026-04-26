Il profilo social come libero sfogatoio dell’indignazione

Negli ultimi anni, i social network sono diventati luoghi in cui gli utenti esprimono liberamente le proprie emozioni, spesso ricorrendo a linguaggi forti e critiche accese. Spesso si utilizzano queste piattaforme come spazi di sfogo per lamentele e dissensi, alimentando polarizzazioni tra le diverse opinioni. Questo fenomeno ha portato a un aumento di discussioni accese e di contenuti che riflettono stati d’animo di indignazione.

degli utenti e come ring digitale delle polarizzazioni. Capita sempre così, in particolare quando poi per ragioni di forza maggiore il profilo non è più presidiato dal diretto interessato. Sta capitando anche in queste ore con l’account LinkedIn di Cole Thomas Allen, il 31enne californiano sospettato per la sparatoria di ieri sera alla cena dell'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca. Sul post pubblicato da Cole Allen ben undici mesi fa per festeggiare la sua laurea in Computer Science presso il California Institute of Technology si stanno catapultando utenti e...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il profilo social come libero sfogatoio dell’indignazione Notizie correlate La gestione dell'immagine sui social: quel piccolo dettaglio della siringa rimossa dal profilo di Luca SpadaNell’era dei social, anche un emoticon può finire sotto la lente d’ingrandimento, non certo come prova giudiziaria, quanto come elemento per capire... Leggi anche: "Rifiuti abbandonati, vie nel degrado". L’indignazione corre sui social Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Come disattivare Facebook temporaneamente: guida completa e semplice; Come usare il multi account WhatsApp su iPhone e Android; Come cancellare o disattivare l’account Instagram; La gestione dell'immagine sui social: quel piccolo dettaglio della siringa rimossa dal profilo di Luca Spada. L’immagine del profilo Facebook di Stefania Rago è una scarpetta rossa. Tra i messaggi in tanti scrivevano: «Il tuo errore è cercare di rendere felici gli altri, serve rispetto» - facebook.com facebook