Vlahovic Juve il rinnovo del serbo sarà solo il primo grande tassello | il piano della società per rivoluzionare completamente l’attacco

La dirigenza della Juventus sta accelerando sul rinnovo di Vlahovic, il centravanti serbo, considerato un elemento chiave per il futuro della squadra. Contestualmente, il club sta pianificando un importante intervento sul mercato internazionale con l’obiettivo di rafforzare drasticamente l’attacco, che finora ha mostrato limiti e difficoltà nel rendimento. Il rinnovo di Vlahovic sarà il primo passo di una strategia più ampia di rinnovo e potenziamento.

Vlahovic Juve, la dirigenza accelera per blindare il centravanti serbo e progetta un colpo internazionale per rivoluzionare un attacco deludente. Il mercato del club bianconero si infiamma sul futuro del proprio settore offensivo. Le indiscrezioni rilanciate da Matteo Moretto svelano chiaramente quali siano le intenzioni per i prossimi mesi. L'obiettivo primario è blindare Dusan Vlahovic, considerato il pilastro su cui fondare il progetto. La priorità è prolungare il suo attuale contratto, la cui scadenza è fissata per il prossimo giugno. Le parti in causa lavorano per trovare un solido accordo che possa soddisfare le richieste e garantire la permanenza nel gruppo.