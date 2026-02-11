Vannacci | Sappiamo da che parte stare Fiducia sì ma no al decreto Ucraina
Vannacci ha dichiarato di sapere da che parte stare, ma ha anche chiarito che la fiducia non si basa su un giudizio di merito, bensì su una scelta politica. Oggi a Roma si discute ancora sul decreto Ucraina, con alcune voci che chiedono di mantenere la fiducia, altre che si oppongono. La politica si fa sentire con posizioni ben chiare, senza troppi giri di parole.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il sostegno alla fiducia: una scelta politica, non di merito. ROMA, 11 febbraio 2026. Roberto Vannacci chiarisce la posizione del suo partito sul voto di fiducia, sottolineando che si tratta di una scelta politica strategica e non di un’approvazione del contenuto del provvedimento. Secondo quanto dichiarato, Futuro Nazionale voterà a favore della fiducia perché il voto rappresenta un passaggio utile a “delimitare un perimetro politico”, consentendo ai partiti di definire con chiarezza il proprio posizionamento. “Un partito di Destra come il nostro sa bene dove stare”, afferma Vannacci, ribadendo che la decisione non implica un sostegno nel merito al decreto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
