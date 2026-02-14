Quinto successo di fila per il Pordenone Fc | batte il Chions e aggancia la vetta

Il Pordenone FC ha conquistato la quinta vittoria di fila battendo il Chions, nel derby giocato in trasferta, con il risultato di 2-0. La squadra neroverde ha deciso la partita nel primo tempo, grazie a due gol di rapina, dimostrando grande determinazione. Questa serie positiva permette ai ramarri di salire in classifica e di avvicinarsi alla vetta del campionato.

