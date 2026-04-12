Pordenone Fc vittoria nel recupero contro la Sanvitese | ora la vetta dista solo quattro punti
Il Pordenone ha conquistato una vittoria casalinga contro la Sanvitese nel recupero di campionato, terminato con il risultato di 2-1. La partita si è conclusa negli ultimi minuti, portando i tre punti alla squadra di casa. Con questa vittoria, il Pordenone si porta a quattro punti di distanza dalla prima posizione in classifica, dopo due settimane di sosta.
Vittoria in piena zona Cesarini per il Pordenone che dopo due settimane di sosta vince in casa con il punteggio di 2-1. I ramarri, guidati da mister Campaner, si portano a casa tre punti preziosi al fotofinish contro la Sanvitese dell’ex Rossitto grazie al gol di Losotto. Una rete che vale doppio.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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