La crisi del petrolio sta portando a una riorganizzazione delle strategie di alcune nazioni del Golfo. In questo contesto, il conflitto tra gli Stati Uniti e Israele ha portato la Repubblica islamica a adottare nuove mosse di pressione economica contro Washington. La situazione si sviluppa in un quadro di tensioni internazionali che coinvolgono diverse potenze e interessi regionali.

Tel Aviv. A fronte del conflitto in corso con Stati Uniti e Israele, la nuova strategia della Repubblica islamica sembrerebbe quella di esercitare pressione economica su Washington con la chiusura dello Stretto di Hormuz, snodo fondamentale per il mercato energetico mondiale. Il Foglio ne ha discusso con Amit Mor, co-ceo di Eco Energy e docente alla Reichman University, esperto internazionale di economia energetica e consulente di numerose multinazionali e istituzioni finanziarie, tra cui la Banca mondiale. “L’obiettivo iraniano è quello di rendere il costo della guerra insostenibile per Washington, provocando un forte aumento dei prezzi del petrolio e costringendo così la Casa Bianca a interrompere gli attacchi aerei. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La crisi del petrolio è in realtà una grossa opportunità per il Golfo

Articoli correlati

Venezuela, Trump: "Usa guadagneranno una grossa somma dalla vendita del petrolio"Gli Stati Uniti guadagneranno una grossa somma dalla vendita del petrolio venezuelano.

Guerra in Iran, non solo petrolio: ora l’incubo dei Paesi del Golfo di restare senz’acqua rischia di diventare realtàSotto la superficie dell’economia degli idrocarburi c’è una risorsa molto più fragile e fondamentale per la stabilità nel Golfo Persico: l’acqua...

Hormuz: La Crisi che ha Ridefinito gli Equilibri Globali | Dossier 001

Approfondimenti e contenuti su La crisi del petrolio è in realtà una...

Temi più discussi: Perché la crisi del Golfo scuote gas, petrolio e mercati globali; Crisi energetica nel Golfo: petrolio a 150$ al barile e il mondo teme il crollo dei mercati; La crisi del petrolio rischia di durare a lungo; Crisi nel Golfo, l’allarme di Confindustria Lombardia: a rischio 6 miliardi di export e filiere chiave da 2,2 miliardi nei macchinari.

La crisi del petrolio rischia di durare a lungoLa guerra in Medio Oriente potrebbe far aumentare oltre al prezzo della benzina anche i mutui e praticamente tutto, di nuovo ... ilpost.it

Crisi energetica nel Golfo: petrolio a 150$ al barile e il mondo teme il crollo dei mercatiL’export energetico dal Golfo congelato, il petrolio a 150 dollari al barile, l’economia mondiale in ginocchio: è il ministro dell’Energia del Qatar a lanciare l’allarme. Se la guerra in Medio Orient ... tg.la7.it

Nei giorni convulsi della nuova Guerra del Golfo, la Commissione europea ha approvato l’Industrial Acceleration Act - IAA, per tentare di rilanciare un’industria... facebook

#Tg2000 - Iran bombardata a tappeto. Trump: guerra finirà presto #10marzo #Tv2000 #Golfo #Iran #Usa #Trump #MedioOriente #MiddleEast #Geopolitica #Esteri #Sicurezza #Guerra #Attualità @tg2000it x.com