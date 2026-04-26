Il piano della Lazio per la finale di Coppa Italia

La Lazio sta pianificando le ultime gare prima della finale di Coppa Italia, prevista per il 13 maggio contro l'Inter. La squadra affronterà in trasferta Udinese e Cremonese e affronterà l'Inter in campionato all'Olimpico, quattro giorni prima dell'appuntamento decisivo. Queste partite fanno parte del calendario che precede la finale, che si svolgerà sempre contro i nerazzurri.

Udinese, Cremonese in trasferta, poi Inter all'Olimpico in campionato, quattro giorni prima della finale di Coppa Italia, sempre contro i nerazzurri fissata per il 13 maggio. Tre partite che la Lazio, a cominciare da quella di domani sera all'Olimpico che si annuncia ancora quasi totalmente vuoto per lo sciopero della tifoseria organizzata, giocherà con la mente a quel giorno. Ieri la squadra ha ripreso ad allenarsi dopo due giorni di riposo regalati da Sarri per i 120 minuti di Bergamo e il grande sforzo profuso per centrare l'undicesima finale dei biancocelesti in Coppa Italia. È scattato il piano, il solo obiettivo del tecnico e del suo staff è far arrivare la squadra il 13 maggio nelle condizioni migliori possibili per opporsi alla squadra che, quasi sicuramente, tra una settimana festeggerà il ventunesimo scudetto della sua storia.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il piano della Lazio per la finale di Coppa Italia LA LAZIO SUPERA IL BOLOGNA E VOLA IN SEMIFINALE DI COPPA ITALIA! #BolognaLazio #CoppaItalia Notizie correlate Coppa Italia, la Curva Nord della Lazio annuncia la presenza per la finale con l’Inter. Il comunicatodi Lorenzo VezzaroCoppa Italia: patto tra tifosi e Maurizio Sarri per l’Olimpico, ma il tifo organizzato diserterà il derby di campionato La Coppa... I tifosi della Lazio rispondono all’appello di Sarri, entreranno allo stadio per la finale di Coppa ItaliaItifosi della Lazio andranno alla finale di Coppa Italia? La risposta è arrivata nel modo più laziale possibile: sì alla finale, no al derby. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Atalanta-Lazio di Coppa Italia 2-3 dopo i calci di rigore: Motta superstar, ne para quattro. Sarri in finale con l'Inter; COPPA ITALIA: MOTTA PORTA LA LAZIO IN FINALE; La 'doppia' Lazio di Sarri: le soluzioni tra il Napoli in Serie A e l’Atalanta in Coppa Italia; Lazio in finale di Coppa Italia ai rigori contro l’Atalanta: Motta para quattro penalty. Il piano della Lazio per la finale di Coppa ItaliaUdinese, Cremonese in trasferta, poi Inter all’Olimpico in campionato, quattro giorni prima della finale di Coppa Italia, sempre contro i ... iltempo.it Quando torna Gila? Il difensore della Lazio ko in Coppa ItaliaSerata storica per la Lazio, che ha centrato la finale di Coppa Italia grazie alla vittoria ai calci di rigore contro l'Atalanta. La sfida della New Balance Arena, però, è stata macchiata dall'infortu ... tag24.it La Procura contesta tre episodi: «A San Siro combinata la designazione per la semifinale di Coppa Italia» - facebook.com facebook 11 - La #Lazio giocherà la finale di Coppa Italia per l'11ª volta nella sua storia, la prima dal 2018/19, in cui vinse il trofeo proprio contro l'Atalanta (2-0, con Simone Inzaghi allenatore con gol di Milinkovic-Savic e Correa). Traguardo. #AtalantaLazio x.com