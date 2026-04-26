Durante l'Angelus al Regina Coeli, il Papa ha ricordato il quarantesimo anniversario del disastro di Chernobyl, sottolineando come l'incidente abbia lasciato un segno nella memoria collettiva. Ha anche affermato che l'energia atomica dovrebbe essere utilizzata al servizio della vita, richiamando l'attenzione sulla responsabilità nel gestire questa tecnologia. Il riferimento alla tragedia si inserisce in un discorso più ampio sulla sicurezza e sulla cura del creato.

Il Papa al Regina Coeli ha ricordato che "oggi ricorre il quarantesimo anniversario del tragico incidente di Chernobyl che ha segnato la coscienza dell'umanità. Questo rimane un monito sui rischi inerenti all'uso di tecnologie sempre più potenti. Affidiamo alla misericordia di Dio le vittime e quanti ne soffrono ancora le conseguenze". Poi Leone ha lanciato un appello: "Auspico che a tutti i livelli decisionali prevalgano sempre discernimento e responsabilità perché ogni impiego dell'energia atomica sia al servizio della vita e della pace".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Papa ricorda Chernobyl, 'l'atomica sia al servizio della vita'

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