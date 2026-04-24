Domenica l' Ucraina ricorda il 40mo dell' esplosione di Chernobyl

Domenica l'Ucraina si prepara a ricordare il 40° anniversario dell'esplosione avvenuta alla centrale nucleare di Chernobyl, considerato il più grave incidente nucleare civile mai registrato. La data viene celebrata con eventi commemorativi in diverse località, e le autorità hanno annunciato iniziative per mantenere vivo il ricordo di quella tragedia. La catastrofe del 1986 ha avuto un impatto duraturo sulla regione e sul settore energetico mondiale.

Domenica l'Ucraina commemorerà il 40mo anniversario dell'esplosione alla centrale nucleare di Chernobyl, il peggior disastro nucleare civile della storia. La ricorrenza arriva quattro anni dopo l'invasione russa che ha nuovamente messo la centrale sotto minaccia e aumentato il rischio di un'altra catastrofe radioattiva. L'esplosione, all'1.23 del 26 aprile 1986, fu dovuta ad un errore umano durante un test di sicurezza che innescò un'esplosione nel reattore numero quattro della centrale, oggi nell'Ucraina settentrionale ma all'epoca parte dell'Unione Sovietica. L'esplosione devastò l'interno dell'edificio, sprigionando una nube di fumo radioattivo nell'atmosfera.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Domenica l'Ucraina ricorda il 40mo dell'esplosione di Chernobyl Notizie correlate Ancona ricorda i 40 anni di Chernobyl con il film d'autore girato in cittàPer celebrare il quarantennale dal disastro di Chernobyl, avvenuto il 26 aprile 1986, martedì prossimo (28 aprile), alle ore 18:30, il Cinema Italia... 15 Aprile: Napoli ricorda ChernobylNapoli, 15 aprile 2026, ore 9:30A quarant’anni dal disastro che ha segnato la storia contemporanea, l’Università degli Studi di Napoli Federico II... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Domenica l'Ucraina ricorda il 40mo dell'esplosione di Chernobyl; 25 Aprile, l'appello del Colle: pace nel ricordo della Liberazione. No alla legge del più forte; Scrissi a Bergoglio per criticarlo, invece siamo diventati amici; Guerra contro l’Iran: ecco chi può guadagnarci in Svizzera. Domenica l'Ucraina ricorda il 40mo dell'esplosione di Chernobyl(ANSA) - CHERNOBYL, 24 APR - Domenica l'Ucraina commemorerà il 40mo anniversario dell'esplosione alla centrale nucleare di Chernobyl, il peggior disastro nucleare civile della storia. La ricorrenza ar ... corrieredellosport.it Le notizie di domenica 5 aprile sul conflitto in UcrainaQuesta diretta è stata chiusa. Clicca qui per leggere le ultime notizie sulla guerra in Ucraina. È il 1.502° giorno di guerra in Ucraina Otto persone sono rimaste ferite, fra cui due bambini, in un at ... corriere.it Inizia questa domenica il #TUR2026, corsa che con le sue otto tappe rappresenterà uno degli ultimi appuntamenti prima del #GirodItalia: vediamo assieme il percorso di quest'anno non privo di novità https://www.tuttobiciweb.it/article/1776981060 facebook In occasione della #FestadellaLiberazione, aperture straordinarie sabato 25 e domenica 26 aprile (ore 10-20) della mostra #IlVoltodelleDonne a #PalazzoMadama, promossa dal Senato per gli 80 anni della #Repubblica senato.it/CESUS/voltodel…Ingre x.com