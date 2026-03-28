Questa mattina, il Papa è arrivato in elicottero nel Principato di Monaco, ricevendo l’accoglienza del principe e della principessa. Si tratta del secondo viaggio internazionale del Papa, durante il quale ha pronunciato un discorso in cui ha affermato che la ricchezza deve essere al servizio di diritto e giustizia. Ha anche lanciato un appello contro la guerra e il potere.

Secondo viaggio internazionale di Papa Leone, che questa mattina è atterrato in elicottero nel Principato di Monaco, dove è stato accolto dal principe Alberto e dalla principessa Charlene. Il corteo con il Pontefice, in auto chiusa, ha poi sfilato per le vie del Principato, per un percorso di circa 3 chilometri. Il Papa in visita a Monaco “Il dono della piccolezza e un’eredità spirituale viva impegnano la vostra ricchezza a servizio del diritto e della giustizia, specie in un momento storico in cui l’ostentazione della forza e la logica della prevaricazione danneggiano il mondo e compromettono la pace”, ha detto Papa Leone nel suo discorso. L’appello contro guerra, potere e denaro “Le guerre che insanguinano il nostro presente sono frutto dell’ idolatria del potere e del denaro ”. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Papa Leone in visita a Monaco: “La ricchezza sia al servizio di diritto e giustizia”, appello contro guerra e potere

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Secondo viaggio internazionale per Papa Leone XIV. Oggi la visita nel Principato di Monaco, accolto dal principe Alberto II e dalla principessa Charlene. «I piccoli fanno la storia»: nel suo primo discorso, il Pontefice richiama i valori di giustizia, diritto e amicizi - facebook.com facebook