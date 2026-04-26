Il Papa ai sacerdoti ' non chiudete mai la porta'

Durante la messa celebrata a San Pietro, il Papa ha rivolto un messaggio ai sacerdoti, invitandoli a mantenere aperta la porta della Chiesa e della salvezza per chi desidera entrare. Nel corso della cerimonia, durante la quale sono stati ordinati nuovi sacerdoti della diocesi di Roma, ha sottolineato l’importanza di non chiudere mai questa porta santa e di non ostacolare chi cerca di avvicinarsi.

Il Papa, nell'omelia della messa a San Pietro nel corso della quale ordina nuovi sacerdoti della diocesi di Roma, chiede di non chiudere la porta della Chiesa e della salvezza agli altri: "Non nascondete mai questa porta santa, non bloccatela, non siate di impedimento a chi vuole entrare". "Oggi più che mai, specialmente dove i numeri sembrano delineare un distacco fra le persone e la Chiesa, tenete la porta aperta!", "voi siete un canale, non un filtro". "Sentitevi parte di questa umanità sofferente, che attende la vita in abbondanza", ha sottolineato Papa Leone XIV.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Papa ai sacerdoti, 'non chiudete mai la porta' The Steppe Lords | Ancestors of the Modern World | A Sleep Story Notizie correlate Il Papa ai sacerdoti romani: “Niente omelie con l’intelligenza artificiale, serve fede autentica”Un invito chiaro a custodire l’autenticità della fede e a non delegare la predicazione alla tecnologia. Roma, Papa Leone XIV: “Conoscere per amare”, sfida ai sacerdotiRoma, tra Continuità e Cambiamento: la Riflessione del Papa sulle Sfide Urbane Roma, 20 febbraio 2026 – Un’immagine vivida, quella di una città che... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Papa ai nuovi sacerdoti: Siate canale, non filtro; Di Tolve: in preghiera per i nuovi pastori della Chiesa di Roma; Le ordinazioni sacerdotali della diocesi di Roma; Papa in Angola, Leone XIV a vescovi e sacerdoti: Non cercate privilegi. Il Papa ai sacerdoti, 'non chiudete mai la porta'Il Papa, nell'omelia della messa a San Pietro nel corso della quale ordina nuovi sacerdoti della diocesi di Roma, chiede di non chiudere la porta della Chiesa e della salvezza agli altri: Non nascond ... ansa.it Il Papa parla ai nuovi sacerdoti: Non chiudete la porta della Chiesa, siate un canaleNell’omelia a San Pietro l’invito ad accogliere tutti e a non isolarsi: «Uscite tra la gente, la vita non è solo in parrocchia» ... gazzettadelsud.it La “Pacem in Terris” di Papa Giovanni fu una svolta nel pensiero cattolico sulla guerra. Da allora sempre confermata. Ma nella realtà dei nuovi imperi basta l’appello morale Per parlare di pace, alla Chiesa serve un Piano B. L'articolo di Maurizio Crippa è sul x.com La “Pacem in Terris” di Papa Giovanni fu una svolta nel pensiero cattolico sulla guerra. Da allora sempre confermata. Ma nella realtà dei nuovi imperi basta l’appello morale Per parlare di pace, alla Chiesa serve un Piano B. L'articolo di Maurizio Crippa è sul - facebook.com facebook