Il Papa ha espresso critiche verso i populismi e gli elitismi, chiedendo alla politica di riscoprire l’eredità cristiana. Ha sottolineato che il ruolo delle istituzioni è quello di essere al servizio del bene comune e che le persone devono essere ascoltate, anziché essere viste come semplici destinatari di decisioni imposte dall’alto. La dichiarazione si inserisce in un discorso più ampio sulla responsabilità delle forze politiche nel rappresentare i cittadini.

La politica deve essere sempre al servizio del bene comune e la gente deve essere ascoltata e non essere considerata semplicemente destinataria di decisioni prese dall’alto. La buona politica torna nelle parole di papa Leone XIV che ieri ha incontrato i membri del Partito Popolare Europeo. Il Pontefice cita i fondatori dell’Europa, e tra loro Alcide De Gasperi, e lancia un appello contro i "populismi" ed "elitismi" che affliggono quella politica urlata e pervasa da slogan che poi non sa risolvere i problemi della gente. Leone XIV ha tracciato una sorta di decalogo: "Essere cristiani impegnati in politica richiede di avere uno sguardo...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Papa contro populismi ed elitismi: "Politica riscopra l’eredità cristiana"

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