Il Papa ha affermato che stare con la gente rappresenta un antidoto contro populismi e elitismi. Durante un discorso, ha sottolineato che il popolo non deve essere visto solo come un destinatario passivo delle decisioni politiche, ma come un soggetto attivo e partecipe di ogni azione politica. Queste dichiarazioni sono state fatte in un contesto in cui si è parlato di coinvolgimento e responsabilità civica.

"Il popolo non è soltanto un soggetto passivo, destinatario delle proposte e decisioni politiche. Esso è anzitutto chiamato ad essere soggetto attivo, compartecipe di ogni azione politica. La presenza in mezzo alla gente e il suo coinvolgimento nel processo politico è il migliore antidoto ai populismi che ricercano solo facile consenso e agli elitismi che tendono ad agire senza consenso: due tendenze diffuse nel panorama politico odierno". Lo ha detto il Papa nell'udienza al Ppe, sottolineando che "una politica 'popolare' richiede tempo, condivisione di progetti e amore alla verità".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Papa, 'stare con la gente è antidoto a populismi e elitismi'

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