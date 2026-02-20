Roma Papa Leone XIV | Conoscere per amare sfida ai sacerdoti
Papa Leone XIV ha invitato i sacerdoti di Roma a conoscere meglio le persone per poterle amare di più. La sua richiesta nasce dal bisogno di rafforzare il rapporto tra chiesa e cittadini, soprattutto nelle zone più difficili della città. Durante l’incontro, ha sottolineato l’importanza di ascoltare le storie di chi vive nelle periferie. La sfida è aiutare le comunità a sentirsi più vicine alla chiesa, anche nelle strade più remote.
Roma, tra Continuità e Cambiamento: la Riflessione del Papa sulle Sfide Urbane. Roma, 20 febbraio 2026 – Un’immagine vivida, quella di una città che muta nel tempo ma conserva le sue criticità, ha colto i presenti all’incontro tra papa Leone XIV e i sacerdoti romani. Il Pontefice ha sottolineato come, nonostante i cambiamenti sociali e amministrativi, alcune problematiche strutturali persistano, paragonando la città a un palinsesto in cui il passato si sovrappone al presente. Un Dialogo con la Città Eterna. L’incontro, svoltosi nell’Aula Paolo VI in Vaticano il 19 febbraio, ha la partecipazione di circa mille sacerdoti.🔗 Leggi su Ameve.eu
Papa Leone XIV durante il suo incontro con il clero della diocesi di Roma ha invitato i preti «a resistere alla tentazione di preparare le omelie con l’intelligenza artificiale» - facebook.com facebook