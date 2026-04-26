Il Palaguerrieri spacca la Giunta

Il cantiere del PalaGuerrieri, che da anni prosegue senza conclusione, è diventato al centro di tensioni politiche all’interno della giunta comunale. Le divergenze tra i membri dell’esecutivo sono state rese pubbliche, e il tema ha assunto un ruolo prioritario nel dibattito locale. La situazione ha generato una crisi interna che coinvolge direttamente il sindaco, mettendo in discussione gli equilibri politici del momento.

Il cantiere infinito del PalaGuerrieri non è più solo una questione di edilizia e sport, ma si è trasformato in una vera e propria polveriera politica che rischia di far saltare gli equilibri della giunta guidata dal sindaco Daniela Ghergo. Il "tempio del basket", chiuso ormai dall’aprile 2021, resta una ferita aperta che continua a scatenare polemiche feroci, non solo tra le file dell’opposizione, ma anche nel cuore della stessa maggioranza. A scuotere palazzo del Podestà è stata la durissima presa di posizione di Paolo Paladini, capogruppo del Pd. Le sue parole contro la ditta incaricata dei lavori, la Baiocco srl di Roma, sono state un fulmine a ciel sereno per la diplomazia politica locale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Palaguerrieri spacca la Giunta Notizie correlate Terremoto in Basilicata: l’assessore agricoltura spacca la GiuntaLa politica lucana affronta un momento di rottura senza precedenti dopo la seduta della Giunta regionale in cui l’assessore alle Politiche Agricole,... Foggia, la Giunta si spacca: la sindaca avanza senza Pd e M5S? Cosa sapere La sindaca Episcopo avanza a Foggia con cinque assessori dopo l'assenza di Pd e M5S. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Pariano: Il PalaGuerrieri spacca la maggioranza. Il Palaguerrieri spacca la giuntaDopo la dura presa di posizione di Paladini (Pd) contro la ditta incaricata dei lavori, incalza l’opposizione ... msn.com PalaGuerrieri, cantiere lumaca. Sorci: Pesanti lacune tecnicheParte della cifra delle varianti causata da un puro errore di progettazione. Ma niente commissione d’inchiesta. ilrestodelcarlino.it