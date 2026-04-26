Il nuovo spazio all’ex Amga | Fieri del lavoro di restauro

Il primo maggio sarà inaugurato un nuovo spazio multifunzionale all’interno dell’edificio ex Amga, situato tra via Sant’Alberto e via Venezia. L’edificio, che è stato sottoposto a un intervento di restauro, è stato restituito alla città. L’apertura di questa struttura rappresenta il risultato di un intervento di recupero che ha coinvolto l’intera area. La struttura sarà aperta al pubblico e destinata a diverse attività.

Sarà inaugurato il primo maggio il nuovo spazio multifunzionale nell’edificio ex Amga, tra via Sant’Alberto e via Venezia, restituito alla città al termine di un importante intervento di restauro. Lo storico immobile, risalente al 1863 e unico edificio ancora esistente dell’antico complesso delle Officine del Gas, è stato recuperato da Sgs Holding con l’obiettivo di trasformarlo in una sede dedicata a congressi, eventi e incontri pubblici. I lavori di restauro sono iniziati nel gennaio 2025. L’edificio, con una superficie di circa 250 metri quadrati, ospiterà al piano terra una sala convegni da circa 80 posti, con sedute removibili e la possibilità, all’occorrenza, di predisporre tavoli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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