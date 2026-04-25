Ex Amga il 1° maggio inaugura il nuovo spazio multifunzionale restaurato

Il prossimo 1° maggio si terrà l’inaugurazione di un nuovo spazio multifunzionale all’interno dell’edificio ex Amga, situato tra via Sant’Alberto e via Venezia. L’edificio è stato sottoposto a un intervento di restauro e rigenerazione urbana, che ha permesso di recuperare l’immobile e di destinarlo a uso pubblico. La riqualificazione ha coinvolto la ristrutturazione degli ambienti e la riapertura alla comunità.

Sarà inaugurato il prossimo 1° maggio il nuovo spazio multifunzionale ricavato all’interno dell’edificio ex Amga, tra via Sant’Alberto e via Venezia, restituito alla città al termine di un importante intervento di restauro e rigenerazione urbana. Lo storico immobile, risalente al 1863 e unico.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Ravenna: venerdì 1 maggio inaugura il nuovo spazio multifunzionale all’ex AmgaRavenna, 25 aprile 2026 – A conclusione di un importante intervento di restauro e rigenerazione urbana, venerdì prossimo (1° maggio) si terrà a... Sperone, inaugurato il nuovo spazio multifunzionale: "Segnale concreto di attenzione per il quartiere"Un nuovo spazio multifunzionale dedicato ai giovani e alle realtà associative dello Sperone che diventi un punto di incontro, aggregazione e crescita... Contenuti e approfondimenti Ravenna: venerdì 1 maggio inaugura il nuovo spazio multifunzionale all’ex AmgaCon una superficie pari a circa 250 metri quadrati, l’edificio ospiterà al piano terra una sala convegni da circa 80 posti, con sedute removibili e la possibilità, all’occorrenza, di predisporre tavol ... ilrestodelcarlino.it Ex Amga, inaugura una sala convegniSarà inaugurato il prossimo 1° maggio il nuovo spazio multifunzionale ricavato all’interno dell’edificio ex Amga, tra via Sant’Alberto e via Venezia, in ... ravennaedintorni.it