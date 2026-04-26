Negli ultimi mesi, alcuni miliardari di Cina, Hong Kong e Corea del Sud hanno avviato iniziative per incentivare le nascite. Attraverso donazioni, sussidi, orari di lavoro più flessibili e alloggi esentasse, cercano di affrontare il calo delle nascite nei loro paesi. Queste misure sono state annunciate pubblicamente e coinvolgono risorse private destinate a supportare le famiglie e aumentare il numero di figli.

Quando lo Stato non ce la fa più, entra in scena il capitale privato. È successo con le autostrade, con le telecomunicazioni, con qualche ospedale. Ora tocca perfino ai bambini. La denatalità, che per anni è stata affrontata da governi armati di bonus una tantum, depliant ministeriali e slogan sulla famiglia, passa di mano: ci pensano i miliardari. Da Hong Kong a Seul, da Shanghai alla Silicon valley, i super-ricchi stanno aprendo il portafoglio per convincere le coppie a fare figli. Filantropia, certo. Ma anche sano pragmatismo: meno nascite oggi significano meno consumatori domani. E un mondo senza clienti è l’unico scenario che spaventa davvero chi produce e vende qualcosa.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il nuovo affare dei Paperoni asiatici: investire per ridurre la denatalità

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