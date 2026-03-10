caro bollette ue lancia il pacchetto per ridurre i prezzi e investire in energia pulita

La Commissione europea ha annunciato un pacchetto di misure per abbassare i costi dell’energia e promuovere investimenti in fonti rinnovabili di produzione nazionale. Le iniziative mirano a rafforzare la stabilità del settore energetico e a favorire un miglioramento delle condizioni di mercato. La proposta include azioni concrete per sostenere la transizione verso un sistema energetico più sostenibile.

La Commissione europea ha presentato le prime iniziative per stimolare gli investimenti in soluzioni energetiche pulite di origine nazionale, aumentare la resilienza e ridurre i prezzi. L’attuale contesto geopolitico ci ricorda ancora una volta i rischi legati alla dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili importati. Cittadini e industrie sono giustamente preoccupati per gli elevati prezzi dell’energia. Le fonti di energia pulita rimangono le più accessibili e sicure e l’unica risposta a medio termine per ridurre la nostra esposizione alla volatilità dei prezzi. La strategia di investimento dell’Ue per l’energia pulita. Per sfruttare al meglio le nostre fonti, l’Europa ha bisogno di un cambiamento radicale nel suo sistema energetico e nelle sue infrastrutture. 🔗 Leggi su Lapresse.it

