TSMC Arizona | Investimento da 100 miliardi per ridurre la dipendenza dai chip asiatici e rafforzare la produzione USA

TSMC ha annunciato un investimento da 100 miliardi di dollari in Arizona, per ridurre la dipendenza dai semiconduttori asiatici e aumentare la produzione negli Stati Uniti. La società taiwanese punta a costruire un nuovo impianto all’avanguardia che creerà migliaia di posti di lavoro locali, contribuendo a rafforzare la presenza industriale nel paese. L’obiettivo è anche di rispondere alla crescente domanda di chip più sofisticati e di ridurre i tempi di consegna per i clienti americani.

Arizona: TSMC Investe 100 Miliardi per Ridisegnare la Mappa dei Semiconduttori. TSMC, il gigante taiwanese della produzione di semiconduttori, si prepara a un ulteriore, massiccio investimento in Arizona, potenzialmente raggiungendo i 100 miliardi di dollari. Questa espansione mira a consolidare la presenza statunitense in un settore strategico e a mitigare l'impatto di possibili dazi sui chip, in un contesto di crescente competizione geopolitica e di fragilità delle catene di fornitura globali. Un Accordo Strategico tra Stati Uniti e Taiwan. L'annuncio di un possibile ampliamento degli investimenti di TSMC si inserisce in un quadro più ampio di collaborazione tra Stati Uniti e Taiwan.