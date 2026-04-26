il nostro 25 aprile tra cortei e memoria

Il 25 Aprile è stato celebrato con una manifestazione pubblica a Città di Castello e Umbertide. A Città di Castello, la commemorazione si è svolta davanti al monumento in viale Vittorio Veneto, dove si sono radunate persone in corteo per ricordare questa data. La giornata ha visto la partecipazione di cittadini e associazioni che hanno preso parte alla cerimonia.

CITTA’ DI CASTELLO – Una grande festa di popolo il 25 Aprile per Città di Castello ed Umbertide. Nel comune tifernate la celebrazione si è tenuta davanti al monumento in viale Vittorio Veneto, raggiunto in corteo. Dopo aver deposto la corona di fiori ai caduti, il sindaco Luca Secondi ha sottolineando come "la data del 25 aprile 1945 è la giornata simbolo del calendario repubblicano". Quindi è stata la volta dell’Anpi locale: "Ancora una volta - ha detto la presidente Anna Maria Pacciarini - diciamo che il 25 aprile è a festa di tutti gli italiani, liberati dal nazifascismo 81 anni fa". Presente alla, fra le numerose figure istituzionali, il senatore, Walter Verini, membri della giunta e consiglieri comunali, rappresentanti delle forze dell’ordine, autorità civili e militari e associazioni combattentistiche.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Questo 25 aprile è stata una giornata lunga, intensa, vera. Sono partito dal Monumento ai Caduti, un luogo che impone silenzio e rispetto. Perché troppo spesso ce ne dimentichiamo: la libertà che viviamo oggi esiste grazie a uomini e donne che hanno dato t x.com