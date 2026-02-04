Amir Rrahmani si sta riprendendo dall’infortunio e potrebbe tornare in campo per la partita contro il Genoa. Le ultime notizie dicono che, senza di lui, il Napoli ha faticato in difesa, mentre con Rrahmani in campo la squadra ha mostrato una maggiore solidità. Il difensore kosovaro si allena con i compagni e punta a essere disponibile per la prossima sfida. La sua presenza potrebbe fare la differenza in un momento cruciale della stagione.

Calciomercato Serie A: quante occasioni a parametro zero per l’estate. Tutti i nomi che potrebbero sbarcare in Italia ma non solo.Ultimissime Roma, il dilemma di Gasperini: tra ambizione Champions e linea verde. I piani dei Friedkin evidenziati dal mercato Lazio, dentro al caso Romagnoli: gli spifferi da Formello aprono questo scenario. Ecco cosa sta succedendo Infortunio Di Lorenzo: il capitano del Napoli verrà operato al piede sinistro! La decisione ufficiale e le sue condizioni Calciomercato Serie A: quante occasioni a parametro zero per l’estate. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Rrahmani: novità importanti per Conte verso Genoa Napoli! I numeri con e senza il difensore parlano chiaro

Approfondimenti su Rrahmani Napoli

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Rrahmani Napoli

Argomenti discussi: ?? NAPOLI-FIORENTINA. Rrahmani ha recuperato dall’infortunio, ma oggi non sarà rischiato; Genoa-Napoli, Conte ritrova 3 azzurri: Politano sarà valutato; Squalificati, indisponibili e recuperabili per la 23^ giornata; NEWS – Yildiz, Di Lorenzo, Rrahmani, Kean, Romagnoli, Milinkovic, Politano, Davis e la panchina del Verona.

Infortunio Rrahmani: le sue condizioni in vista di Genoa Napoli! I dati con e senza il difensore svelano questoInfortunio Rrahmani: le sue condizioni in vista di Genoa Napoli! I dati con e senza il difensore svelano questo Amir Rrahmani è pronto a rimettersi al centro del villaggio Napoli. Il difensore kosovar ... calcionews24.com

Napoli nel pieno degli infortuni: la probabile formazione per la sfida contro il Copenaghen e le ultime di calciomercato azzurroNapoli nel pieno degli infortuni: la probabile formazione per la sfida contro il Copenaghen e le ultime di calciomercato azzurro È un giorno tormentato ma carico di speranza quella che accompagna il N ... calcionews24.com

MERCATO NAPOLI: ADDIO JUANLU, CONTE VUOLE ZAPPA! Post-infortunio Di Lorenzo (6 settimane): - Juanlu Siviglia SALTATO - Sprint ZAPPA Cagliari - Beukema BOCCIATO - Rrahmani/Olivera soluzioni tampone Dettagli trattativa https://napolissimo. - facebook.com facebook

CDM - Napoli, Rrahmani ha recuperato dall'infortunio, il punto sulle condizioni ift.tt/gPC8UnT x.com