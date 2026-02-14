Campania ANPI contro il pronipote di Mussolini | la memoria storica non si revisiona

L’ANPI in Campania ha denunciato la promozione di un libro sul fascismo, accusando il “pronipote” di Mussolini di voler revisionare la storia. La decisione di organizzare incontri pubblici e presentazioni in più città, tra cui Benevento, ha suscitato proteste tra i partigiani e i cittadini. L’associazione ha sottolineato che questa operazione rischia di distorcere i fatti e di indebolire la memoria collettiva. La polemica si accende nel momento in cui si discute di come si rappresenta il passato nel presente.

Campania contro la rilettura del fascismo: l’ANPI alza la voce su un libro e un dibattito aperto. L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) della Campania ha espresso una netta contrarietà alla promozione di un libro sul fascismo, presentata in diverse località della regione, inclusa Benevento. L’iniziativa ha sollevato un acceso dibattito sulla memoria storica, la libertà di espressione e i limiti della revisione di un periodo controverso della storia italiana. L’ANPI sottolinea come il fascismo sia stato caratterizzato da violenze, repressione e guerra, e che tentare di revisionare questo periodo storico sia un atto che offende la memoria delle vittime.🔗 Leggi su Ameve.eu Campania contro il revisionismo fascista: ANPI ferma iniziative di rilettura apologetica e difende la memoria storica. L’ANPI Campania si oppone con decisione a chi cerca di riscrivere la storia sul fascismo. Associazione partigiani contro la presentazione del libro del pronipote di Mussolini. "Offende l'antifascismo" Il Comitato ANPI di Caserta si scaglia contro la presentazione di un libro scritto dal pronipote di Mussolini. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: ANPI Campania: Il fascismo non è un’opinione ma un reato. No a riletture apologetiche negli spazi pubblici; Anpi Campania. Nessuno spazio pubblico per la ‘rilettura’ del fascismo: Un reato non un opinione; ANPI Campania: Nessuno spazio pubblico a riletture apologetiche del fascismo; Senza consenso è stupro, presidio a Napoli. ANPI Campania: Il fascismo non è un’opinione ma un reato. No a riletture apologetiche negli spazi pubbliciIl fascismo non ha un’altra storia. Ha una sola storia, fatta di violenze, repressione e guerra. Con queste parole il Coordinamento regionale dell’ANPI Campania interviene dopo le polemiche nate att ... ntr24.tv ANPI Campania: Nessuno spazio pubblico a riletture apologetiche del fascismoIl Coordinamento regionale ANPI Campania interviene in merito al tentativo, avvenuto nei giorni scorsi, di presentare in diversi spazi pubblici della regione un libro firmato da un pronipote di Mussol ... irpinianews.it La nota rabbiosa di Anpi Campania: "Non esiste nessuna altra storia" facebook