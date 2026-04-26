A Cernusco sul Naviglio, in occasione del 25 aprile, si è svolto un corteo commemorativo alla presenza di Mario Manzoni, un uomo di 99 anni e ultimo partigiano della città. L'evento ha visto la partecipazione di molte persone che hanno voluto ricordare la lotta antifascista, con Manzoni che ha condiviso pubblicamente come il suo antifascismo sia iniziato quando aveva dodici anni. La giornata è stata caratterizzata da momenti di memoria e partecipazione collettiva.

È la figura di Mario Manzoni, 99 anni, ultimo partigiano della città, l’immagine più forte del corteo del 25 Aprile a Cernusco sul Naviglio, in una giornata di memoria e partecipazione. Una presenza simbolica e potente, quella di Manzoni, "il mio antifascismo è cominciato quando avevo 12 anni", racconta, rievocando un episodio dell’infanzia, tra i balilla e le avanguardie fasciste, una punizione violenta e la prima, istintiva ribellione a un sistema oppressivo che lo avrebbe poi portato nella 26ª Brigata del Popolo, su invito di don Secondo Marelli e del comandante Felice Frigerio. Un percorso di vita che si intreccia con la storia della città e con la Liberazione del 1945.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Il mio antifascismo è iniziato a dodici anni"

QUANDO I FASCISTI SI UNIRONO AI PARTIGIANI 28 APRILE 1945

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