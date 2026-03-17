Matteo Rinaldi, originario di Boltiere, ha partecipato a MasterChef Italia 15, arrivando terzo nel programma. Fin da giovane, ha iniziato a cucinare, preparando bomboloni a 13 anni. Ora, come grafico bergamasco, sogna di aprire un suo locale. Durante l’intervista, ha raccontato come il percorso nel talent abbia rafforzato la sua fiducia in sé stesso.

L’INTERVISTA. Il grafico bergamasco è arrivato terzo a MasterChef Italia 15: «Un percorso che mi ha insegnato a credere in me stesso. Indimenticabile l’ok di Iginio Massari alla mia Saint Honoré». Dai primi esperimenti in cucina da ragazzino - con i bomboloni fritti tra l’olio bollente e la cucina di casa messa a soqquadro - fino al podio di MasterChef Italia. Matteo Rinaldi, 29 anni, di Boltiere, grafico di professione e cuoco per passione, ha conquistato il terzo posto nella quindicesima edizione dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand). Un percorso nato quasi per gioco, incoraggiato anche dai colleghi di lavoro ai quali portava dolci e focacce preparati nel weekend, e che si è trasformato in una delle esperienze più importanti della sua vita. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Matteo Rinaldi, da Boltiere a MasterChef: «Ho iniziato cucinando bomboloni a 13 anni. Il sogno? Aprire un mio posto»

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