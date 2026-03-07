Eva Cavalli | In una spa turca è iniziato il mio inferno lacerato un organo vitale

Eva Maria Düringer Cavalli, nota per aver riferito di un grave incidente avvenuto due anni fa in una spa turca, ha descritto l’evento come un’esperienza drammatica che le ha provocato gravi ferite a un organo vitale. La donna ha deciso di parlare pubblicamente per la prima volta, condividendo i dettagli di quanto accaduto durante un soggiorno in Turchia.

Firenze, 7 marzo 2026 – «In una spa in Turchia è iniziato l’inferno». Con queste parole Eva Maria Düringer Cavalli rompe per la prima volta il silenzio su quanto le è accaduto due anni fa, un episodio che ha cambiato profondamente la sua vita. L’ex moglie dello stilista fiorentino Roberto Cavalli ha raccontato la vicenda in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando come un soggiorno in un centro benessere a Bodrum, in Turchia, si sia trasformato in un incubo. Che cosa è successo in Turchia Stilista e modella austriaca, Miss Austria 1977 e da decenni legata a Firenze, Eva Cavalli era tornata in quel centro per una settimana dedicata alla salute e al riequilibrio, un luogo che già conosceva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

