Il ministro degli Esteri iraniano è giunto a Islamabad dopo aver trascorso un breve periodo in Oman. La visita nella capitale pachistana durerà poche ore, prima di proseguire verso Mosca. La presenza del ministro in Pakistan si inserisce in un programma di incontri ufficiali, senza ulteriori dettagli sui contenuti trattati durante questa tappa.

Il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi è arrivato a Islamabad oggi pomeriggio per una breve visita prima di ripartire per Mosca. Lo ha confermato all'agenzia ANSA un funzionario governativo. Il governo di Islamabad non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito, né ha fornito dettagli sul suo programma. Ieri Araghchi era stato a Islamabad dove aveva incontrato i vertici politici e militari del Pakistan per discutere della crisi mediorientale e poi si era spostato a Muscat in Oman per altri colloqui.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ministro degli Esteri iraniano arrivato a Islamabad dopo una tappa in Oman

Notizie correlate

Trump a sorpresa invia Witkoff e il genero Jared Kushner a Islamabad: potrebbero incontrare il ministro degli esteri iraniano AraghchiIl presidente americano, Donald Trump, ha deciso di mandare oggi il suo inviato speciale Steve Witkoff e suo genero Jared Kushner a Islamabad dove...

Iran, il ministro degli Esteri Araghchi arriva a IslamabadUna delegazione iraniana guidata dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi è arrivata a Islamabad venerdì sera.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il Ministro Tajani al Forum imprenditoriale Italia-Kenya; Tajani discute a Pechino di e-commerce, crisi di Hormuz e Ucraina; Tajani: Italia da sola per la sicurezza del Mar Rosso, accrescere presenza militare di Aspides; Insulti a Meloni, il ministro degli Esteri polacco Sikorski: Solovyov è come Goebbels.

Il ministro degli Esteri iraniano arrivato a Islamabad dopo una tappa in OmanIl ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi è arrivato a Islamabad oggi pomeriggio per una breve visita prima di ripartire per Mosca. Lo ha confermato all'agenzia ANSA un funzionario govern ... ansa.it

Sikorski, ministro degli Esteri della Polonia: «Putin è in un vicolo cieco, i generali non gli dicono la verità»Il ministro polacco: «Lo zar prigioniero dei suoi sogni imperiali. Ci sono più prigionieri politici che sotto Brezhnev, è molto difficile esprimere dissenso» ... corriere.it

Wang Yi: colloquio con il ministro degli Esteri Myanmar Il 25 aprile a Naypyidaw il membro dell’Ufficio politico del Comitato Centrale del PCC e ministro degli Esteri cinese Wang Yi, ha tenuto un colloquio con Tin Maung Swe, ministro degli affari esteri del Mya - facebook.com facebook

Il blitz di Meloni: eliminati i vincoli per raddoppiare 4 gasdotti esteri. Più import da Libia, Azerbaigian e Algeria. @salvini_giacomo x.com