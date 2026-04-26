Dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per concorso in frode sportiva dalla Procura di Milano, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha annunciato l’autosospensione immediata dal ruolo di responsabile della Commissione Arbitrale per le serie A e B. Nel messaggio rivolto ai “ragazzi”, Rocchi ha comunicato la sua decisione senza approfondire ulteriori dettagli sul procedimento legale in corso.

Dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia per concorso in frode sportiva dalla Procura di Milano, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha deciso di autosospendersi con effetto immediato dal ruolo di responsabile della CAN (Serie A e B). In un messaggio diretto ai suoi collaboratori, Rocchi ha spiegato con tono responsabile e affettuoso le ragioni della scelta. Ha scritto: “In merito alla vicenda odierna, in accordo con l’AIA e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di Responsabile CAN”.Ha definito la decisione “sofferta” e “difficile”, ma condivisa con la famiglia, sottolineando che serve a garantire un corretto svolgimento della fase giudiziale.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il messaggio di Rocchi ai "ragazzi" mentre esplodeva lo scandalo

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