La Serie A si riaccende con alcune polemiche sugli arbitri, soprattutto dopo le partite più recenti. Rocchi, presidente degli arbitri, dovrà lavorare sodo per alzare il livello e ridurre gli errori. Intanto, il Napoli si difende dalle accuse, parlando di emergenza e chiedendo più realismo nel giudizio delle partite. La stagione resta calda e le prossime settimane saranno decisive per chiarire molti dubbi.

Conte Difende il Napoli: Situazione di Emergenza e Realismo. Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha commentato con franchezza la prestazione della sua squadra nel post-partita di Napoli – Como. Il match, vinto dai partenopei, ha messo in luce le difficoltà che il club sta affrontando a causa di infortuni e assenze significative. "Onore ai ragazzi, perché non era affatto una gara semplice" ha dichiarato Conte durante l'intervista ai microfoni di Italia Uno. Il mister ha sottolineato come il Napoli fosse alle prese con una situazione complessa, avendo appena affrontato un confronto impegnativo contro il Genoa, mentre il Como arrivava a questo match dopo dieci giorni di pausa.

© Napolipiu.com - Onore ai ragazzi: Rocchi deve lavorare per migliorare il livello degli arbitri

Dopo la partita tra Napoli e Como, Conte non le manda a dire.

Antonio Conte si è scaldato subito dopo la partita tra Napoli e Como.

