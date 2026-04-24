A Piediluco si svolge la quarantesima edizione del Memorial D’Aloja, una delle competizioni di livello internazionale più importanti nel mondo del canottaggio. Circa 300 atleti provenienti da 20 nazioni si sfidano sul Lago di Piediluco, dando vita a una manifestazione che richiama appassionati e appassionate da tutta Europa. Per questa edizione, Rossano Galtarossa ha assunto la presidenza della manifestazione.

? Cosa sapere Trecento atleti di 20 nazioni competono al Lago di Piediluco per il Memorial D’Aloja.. Rossano Galtarossa assume la presidenza in occasione della quarantesima edizione della regata internazionale.. Circa trecento atleti provenienti da 20 nazioni diverse si preparano a sfidarsi sulle acque del Lago di Piediluco per la quarantesima edizione del Memorial D’Aloja. L’appuntamento internazionale con il canottaggio vede protagonisti profili di altissimo livello, tra cui le azzurre Codato e Meriano, vicecampionesse europee nel 2 senza, insieme al quattro di coppia maschile composto da Rambaldi, Panizza, Gentili e Chiumento, campioni mondiali 2025 e vicecampioni olimpici 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piediluco chiama i campioni: il Memorial D’Aloja vola alla 40esima

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