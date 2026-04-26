Un maxi-corteo "verso nuove Liberazioni", al fianco della Palestina e quindi contro la guerra e l’imperialismo. E ancora contro il governo Meloni e l’amministrazione locale. Contro la repressione di Lepore e Piantedosi. Queste le rivendicazioni della manifestazione che ha sfilato, dalla Bolognina alla stazione e con uno spezzone molto numeroso che è arrivato fino in Pratello, in occasione dell’ottantunesimo anniversario della Liberazione. Un’iniziativa che ha visto in strada, per almeno due ore, le realtà antifasciste del territorio, con i collettivi studenteschi (Cua, Cambiare Rotta e Osa), i sindacati di base Usb e Sgb, Potere al Popolo, Rete dei Comunisti, Tpo e Giovani Palestinesi, in un evento che ha radunato almeno seimila persone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il maxi-corteo dei seimila: "Contro Lepore e Meloni". Ortaggi sulla sede di FdI

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