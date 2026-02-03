Braccio di ferro sulla sicurezza Lepore attacca il Governo FdI e Lega | Làbas era al corteo

A Torino si sono verificati violenti scontri in strada durante le proteste per lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La tensione resta alta e anche a Bologna si discute di politica, mentre le forze dell’ordine raccontano di aver subito ferite. Lepore attacca il Governo, che invece risponde puntando il dito contro Fratelli d’Italia e Lega, sostenendo che Làbas era presente al corteo. La situazione rimane calda e ancora tutta da seguire.

A Torino i violenti scontri in strada, a Bologna lo scontro politico. Tiene banco anche a Palazzo d’Accursio il tema delle proteste per il centro sociale sgomberato Askatasuna e delle forze dell’ordine ferite. E continua a tenere banco chi, da una parte, condanna senza sconti l’azione dei facinorosi, ma dall’altra ribadisce il diritto dei cittadini a manifestare. Il primo a prendere parola ieri è stato Matteo Lepore: "C’erano migliaia di persone che hanno manifestato pacificamente – puntualizza il sindaco –: non credo che si possa pensare che adesso, improvvisamente, il Governo spenga l’interruttore e nessuno più manifesti o critichi l’Esecutivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il dibattito sulla sicurezza richiede un confronto serio e trasparente.

