Oggi a Bologna si è svolto un corteo con circa 6.000 persone che si sono radunate per manifestare contro il governo e le autorità locali. Durante la manifestazione, alcuni partecipanti hanno lanciato verdura davanti alla sede di un partito di maggioranza. La protesta ha preso di mira le politiche del governo, il sindaco e il ministro dell’interno, con slogan e cartelli che contestavano le scelte di governo e repressione.

Bologna, 25 aprile 2026 - “Resistenza contro guerra, imperialismo e governo Meloni. Contro la repressione di Lepore e Piantedosi”. Questo lo striscione che apre il corteo partecipatissimo (sono almeno seimila le persone che si sono radunate in piazza dell’Unità dalle 10 e continuano ad aumentare man mano che prosegue il serpentone) “antifascista cittadino”, in occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione. Per il 25 aprile, in Bolognina si sono ritrovati il sindacato di base Usb, Pap, i collettivi Cambiare Rotta, Osa e Cua, Tpo e Giovani Palestinesi; presenti le realtà antifasciste del territorio. Poco prima, in piazza del Nettuno, un piccolo drappello di attivisti ProPal aveva contestato anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corteo oggi a Bologna: in 6mila contro Meloni, Lepore e Piantedosi. Lancio di verdura davanti alla sede FdI

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