Domani alle 15.30 si disputano le partite della trentatreesima giornata del campionato di Eccellenza. La squadra del Massa cerca punti per avvicinarsi alla zona playoff, mentre le altre formazioni affrontano le ultime sfide della stagione. La giornata rappresenta un momento chiave per le squadre che vogliono consolidare la posizione in classifica o evitare le zone di rischio. Le partite si svolgono in diversi stadi del territorio.

Il campionato di Eccellenza manda in scena domani, alle 15.30, le gare della trentatreesima giornata. È il penultimo turno di ‘regular season’. A parte la retrocessione di Mesola e Solarolo, la maggior parte dei verdetti è ancora da scrivere. Potrebbe essere il giorno della promozione del Mezzolara, ma le situazioni più avvincenti sono quelle che riguardano la zona playoff e la zona playout. Massa Lombarda-Comacchiese. Con 46 punti i padroni di casa condividono col Cava Ronco il 5° posto, ovvero l’ultimo utile per i playoff. Gli ospiti invece, al 13° posto a quota 40, devono assolutamente fare punti per provare ad uscire dalla zona playout, ma devono recupera 2 punti su Faenza e Osteria Grande.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Massa cerca punti playoff. Le altre per un finale sereno

Notizie correlate

Leggi anche: Monza cerca punti d’oro per i playoff contro il Como

Chivu non carica di pressioni Inter-Juve: “Una partita come le altre e peserà 3 punti come le altre”Dopo la roboante vittoria per 5-0 dell'Inter in casa del Sassuolo, Chivu è già proiettato verso il derby d'Italia con la Juventus ma non vuole...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: L'Azalea della Ricerca; Eccellenza. Sant’Agostino col Mesola per brindare alla salvezza, Comacchiese a Massa Lombarda; il Lecce a Verona cerca i punti salvezza. Le probabili formazioni; Russi vs Massa Lombarda, cronaca e tabellino.

Il Massa cerca punti playoff. Le altre per un finale serenoIl campionato di Eccellenza manda in scena domani, alle 15.30, le gare della trentatreesima giornata. È il penultimo turno di ‘regular season’. A parte la retrocessione di Mesola e Solarolo, la ... msn.com

Massa e Sanpa, sfide playoff. Il Faenza cerca punti salvezzaIl Russi, reduce da 5 ko di fila, vuole uscire dalla crisi. Ma ha l’allenatore Ferrario. squalificato fino al 29 maggio. msn.com

#viaggiaescopri - In cerca di un luogo autentico, che potesse rispecchiare la vera Spagna, che fosse lontano dal caos del turismo di massa e dai monumenti maggiormente conosciuti e famosi nel mondo, decidiamo di visitare Caravaca de [Leggi tutto...] L'artic - facebook.com facebook

Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, cellulari sotto esame: si cercano prove nelle chat degli indagati x.com